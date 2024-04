Tennis | Torneo Bucarest Sonego fuori al 1° turno | Fonseca vince in 2 set

(Di martedì 16 aprile 2024) Ilta piemontese sconfitto dal 17enne brasiliano(ROMANIA) - Lorenzoeliminato al primodel "Tiriac Open" (montepremi complessivo 651.865 euro), Atp 250 in corso a. Il piemontese, numero 51 del mondo, è stato sconfitto dal 17enne brasiliano Joao, numero 2

Infortunio alla caviglia per il francese, il sanremese sfiderà ora Baez BARCELLONA (SPAGNA) - Matteo Arnaldi avanza nel "Barcelona Open Banc Sabadell" (ATP 500 - montepremi 2.782.960 euro) che si ... (ilgiornaleditalia)

L'azzurro cede in due set a Navone BUCAREST (ROMANIA) - Dopo Nardi, anche Luciano Darderi viene eliminato al primo turno del "Tiriac Open", Atp 250 da 651.865 euro che si sta disputando sulla terra ... (ilgiornaleditalia)

Rafael Nadal felice di tornare in campo a ATP Open Barcellona - 12 volte campione del mondo, Rafael Nadal dà il meglio negli allenamenti per giocare forse il suo ultimo Torneo tra i suoi tifosi. In vista dell'incontro con F ...news-sports

Al Russi Sporting Club Filippo Mini (TC Faenza) conquista il “Montecarlo entry level” - Il circuito amatoriale FITP-TPRA è tornato protagonista sui campi del Russi Sporting Club. Domenica 14 aprile è infatti andato in scena un Torneo ...ravennanotizie

Chi sono i giocatori in attività che hanno vinto più titoli Atp Tsitsipas sale a 11 - Il giocatore greco con il suo terzo trionfo a Montecarlo ora è salito a 11 titoli Atp, in testa c'è Novak Djokovic ...tennisworlditalia