Tendenze e novità dal NAB 2024 di Las Vegas con Alfa Networks | Sony e Small Pixels

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 16 aprile 2024) Lo Speciale Tech Talk NAB Showorganizzato da Comunicare Digitale / Dime Comunicaciones e trasmesso in diretta streaming martedì 16 Aprilealle 12 dal suo media partner Digital-News.it ha visto come ospiti Giorgia DOLFINI (Alpha), Benito MANLIO MARI (Professional Europe), Fabio CLABOT (). Un'occasione informativa in preparazione al 21º Forum Europeo Digitale (FED), che si terrà il 6-7 Giugnoa Lucca, in cui saranno esplorate le più recentidel settore, le innovazioni tecnologiche e le sfide emergenti.Quest'anno al NABsi respira un'atmosfera carica e intensa, con l'aspettativa di accogliere circa 60.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. Le ...