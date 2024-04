Temporali | grandine e neve nel Nord-Est | fulmine incendia un centralina Enel | un albero travolge un uomo

(Di martedì 16 aprile 2024) Ondata di maltempo nel-Est, dove un fronte perturbato ha portato vento forte,e causato danni in diverse zone. A Resiutta unha colpito eto una cabina dell', mentre a Trieste unè stato travolto da uned è rimasto ferito gravemente. Oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco in varie zone della regione.

