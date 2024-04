Telepass | in arrivo la stangata Ecco quando cambierà tutto Gli aumenti e i nuovi servizi

(Di martedì 16 aprile 2024) Notizie, non tanto gradite, quelle che stiamo per dare a tutti gli automobilisti. In una congiuntura storica in cui aumenta di, non farà eccezione il, o meglio il canone d’abbonamento, che di fatto ammonterà a più del doppio. Tuttavia, vi saranno dei, rivolti particolarmente ai più giovani. Entriamo nel dettaglio e vediamo cosa cambia, e da. Occorre altresì precisare la ratio di queste innovazioni, ovvero sopperire alla concorrenza di altri, recenti, dispositivi di telepedaggio, quali UnipolMove e Mooney. Si tratta di una rimodulazione delle tariffe giustificata dal “mutato contesto di mercato e tecnologico e avendo maturato la consapevolezza di disporre di un’esperienza, di un’offerta e di una capacità di innovazione uniche sul mercato”, spiega, infatti, la società. ...

