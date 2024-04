Tech Talk | Special NAB Show 2024 - Diretta streaming Youtube LIVE @ Digital-News it

(Di martedì 16 aprile 2024) INDALLE 12 CLICCANDO NELLA FINESTRA QUI SOTTONAB.itUna produzione a cura di Comunicaree - Piattaforma CONNECT #FEDMedia Partner:.it Partecipa al nuovo, organizzato da Comunicaree in collaborazione con.it. Un'occasione informativa disponibile anche in inglese e spagnolo, dedicata ai temi dei Media, dele, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione. Durante il 21º Forum Europeoe (FED) ...

Ascolti tv, Bortone senza Gramellini cala invece di salire: vince Scampini - Ascolti tv ieri 14 aprile 2024: Stasera Italia è il primo Talk con 633mila spettatori per il 3,5% di share Rai1 per gli ascolti tv ieri 14 aprile 2024 con Affari Tuoi arriva a 5.520.000 spettatori (28 ...affaritaliani

Today at Apple, il futuro delle app italiane si scopre a Roma - In questo Talk della serie “Today at Apple - Apps for the Future”, si parlerà di food Tech con Roberto Profera, responsabile marketing di Cortilia (l’innovativo e-commerce che permette di fare la ...ilmessaggero

Countdown SIOS24 Sardinia, riflettori puntati sull’innovazione hi-Tech in Sardegna - Torniamo a Cagliari giovedì 23 maggio con la prima tappa dei SIOS 2024. Si parlerà di AI, blockchain, web3 e criptovalute. Prenota il tuo biglietto ...startupitalia.eu