Teatro Spogliati nel tempo

(Di martedì 16 aprile 2024) La Giornata della Solidarietà 2024, organizzata e promossa dall’associazione Nicola Ciardelli onlus, si arricchisce quest’anno di un evento teatrale di grande impatto i cui fondi raccolti saranno destinati al Progetto di Oncologia Pediatrica in Kosovo. Da un’idea del regista e attore Renato Raimo e Isabella Turso, pianoforte, musicista e compositrice, lunedì 29 e martedì 30 aprile andrà in scena lo spettacolo "nel", un percorso, tra parole e musica, che racconta e fa riflettere su come è cambiato il modo di dire "ti amo" da Mozart a... whatsapp. Un evento targato Green Theatre Solidarietà che, esattamente come prevede il format ideato da Renato Raimo, ha come ingrediente in più l’allestimento e l’ospitalità in una location storica, intima e molto particolare. Per questa doppia serata lo spazio scelto è il B&B Camilla di via San ...