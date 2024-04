Tatuatore gambizzato nel Napoletano | Velluso dal carcere ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl gip di Nola (Napoli) Simona Capasso ha accolto l’istanza degli avvocati Fabrizio De Maio e Gennaro Demetrio Paipais e disposto gli arrestiper Agostino, appena 26 anni ma già con precedenti.è stato messo incon l’accusa di avere, insieme con un complice, undi Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, nel giugno del 2023. Il suo arresto in relazione a questo episodio di violenza (gli sono stati contestati i reati di lesioni personali, armi e ricettazione) risale allo scorso gennaio, cioè a distanza di sei mesi dai fatti. I carabinieri, nel corso delle indagini, sono riusciti a ricostruire tutta la dinamica del raid, terminata con una fuga a piedi che gli consentì di evitare l’arresto in flagranza. ...