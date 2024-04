(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – “La, la nostra academy interna, partita due anni fa dall’Italia e che oggi coinvolge tutte le country del gruppo, e’ diventata una veracon una faculty interna molto importante ma aperta anche a contributi autorevoli da parte di esterni”. Così Remo, deputy head of Italy di, in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Dalla Riva: “UniCredit University e’ palestra dove alleniamo nostri talenti” - Torino, 16 apr. – (Adnkronos) – “L’inaugurazione del terzo anno della UniCredit University Italy testimonia come l’allenamento del talento di ogni nostra persona sia la leva principale per la crescita ...ilsannioquotidiano

Milano, vento fa cadere pannelli da tettoia: gravemente ferito 29enne a Cinisello Balsamo - (Adnkronos) – Un 29enne è rimasto gravemente ferito, dopo essere stato travolto dai pannelli di legno volati a causa del forte vento nel cortile condominiale. E' successo oggi, poco dopo mezzogiorno, ...periodicodaily

Taricani: "UniCredit University piattaforma globale per miglior formazione a dipendenti" - Così Remo Taricani, deputy head of Italy di UniCredit, in occasione dell’inaugurazione, a Torino, del terzo anno accademico della UniCredit University Italy.adnkronos