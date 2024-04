Taricani | “UniCredit University piattaforma globale per miglior formazione a dipendenti”

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – “La, la nostra academy interna, partita due anni fa dall’Italia e che oggi coinvolge tutte le country del gruppo, e’ diventata una veracon una faculty interna molto importante ma aperta anche a contributi autorevoli da parte di esterni”. Così Remo, deputy head of Italy di, in occasione dell’inaugurazione, a Torino, del terzo anno accademico dellaItaly. “In questo modo – ha aggiunto – accompagniamo tutti i nostri colleghi nella up skilling e nel reskilling verso quelle nuove competenze che ci saranno utili per fare bene il nostro mestiere nel futuro, partendo dall’assicurativo, abbracciando il digitale e soprattutto tutte le nostre tematiche Esg nel ...