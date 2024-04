Tajani | su Autonomia dibattito importante | credo voto più in là

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) "L'non deve essere una riforma a vantaggio di uno e a svantaggio dell'altro. E pensiamo debba favorire tutti, da Bolzano a Pantelleria. Vigileremo per questo. Anche se ritengo che ilsarà più in là". Lo ha detto il segretario di Forza Italia Antonio. Se si allungheranno i tempi? "che ci sia spazio per unapprofondito - ha precisato - . In Fi non ci sono malumori. Chiediamo un'differenziata che non sia a danno di una parte rispetto all'altra".