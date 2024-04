Tajani pronto all’invio di truppe | “Siamo amici di Israele ma vogliamo la pace”

(Di martedì 16 aprile 2024) Durante un forum presso l’Ansa Antonioha sottolineato l’impegno del governo italiano per la, evidenziando una posizione di equilibrio e di supporto verso la stabilizzazione della regione Medio Oriente. “Il nostro compito è scongiurare e tranquillizzare le nostre opinioni pubbliche: il governo italiano è fortemente impegnato per ladimalavorare per la, compreso l’invio eventuale diqualora si volesse creare uno Stato palestinese con forze di altri paesi,” ha dichiarato. Crosetto e l’offensiva israeliana: “Vuole sradicare il movimento palestinese” Parallelamente, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso preoccupazione per l’offensiva ...

