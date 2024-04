Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “A me non ha mai chiesto conto nessuno. Io rendo conto di quello che dico io”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani , arrivando a Palazzo Chigi per ... (calcioweb.eu)

Tajani: "Nessuno pensi di cancellare Israele. Ma un'escalation è dannosa per tutti" - Il ministro degli Esteri ospite a Quarta Repubblica: "Pronti a partecipare a forza di interposizione a Gaza" L’Italia è al fianco di Israele, ma continuerà a lavorare per la pace. Sia sul fronte liban ...ilgiornale

Quarta Repubblica, Tajani: "Cosa faranno gli italiani in Libano" - La presenza italiana in Libano, all’interno delle forze Unifil in Libano, rimane «finché non ci sono rischi gravi di ...iltempo

Attacco Iran contro Israele: la posizione dell’Italia. Tajani: pronti a gestire ogni scenario - Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo l’inizio dell’attacco iraniano ... è quello di invitare tutti alla prudenza per evitare l’esplosione di una crisi che Nessuno vuole che ...quotidianodiragusa