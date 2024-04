Tajani | G7 a guida italiana opportunità di pace per tutti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) "Siamo impegnati alla difesa dei nostri valori, sempre, per raggiungere lanella giustizia: l'obiettivosarà quello principale del G7. L'importante è l'unità: quando si vuole raggiungere un obiettivoi Paesi devono avere una visione comune. Sono partiti già dei messaggi importanti in tal senso. Lavoreremo a Capri su questo percorso come lo farà la premier. L'Italia per la sua tradizione pur radicata nell'occidente potrà essere protagonista. Avere l'Italia alladel G7 è un'perper avere la". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, durante un forum all'ANSA.