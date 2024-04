Tajani all' ANSA | impedire che il conflitto si allarghi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) "Un attacco, quello iraniano, che va assolutamente condannato. E' arrivato in risposta a un attacco di Israele contro una sede consolare a Damasco, che in sede Ue abbiamo condannato. Ora mi auguro che non ci sia un'escalation. Israele dal punto di vista militare ha vinto, ha respinto l'offensiva ma ora dobbiamoche ilsisempre di più anche perchè abbiamo tensione non solo a Gaza ma anche nel Mar Rosso". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, durante un forum all'