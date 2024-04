Tagli ai fondi disabilità Lombardia | le opposizioni abbandonano l’aula in consiglio regionale

(Di martedì 16 aprile 2024) Milano, 16 aprile 2024 – Protesta indelleunite oggi pomeriggio, martedì 16 aprile, contro l’ipotesi diaiper il sostegno alle persone con. I gruppi di minoranza hanno deciso di abbandonare, disertando i lavori anche in seguito alla scelta dell’orario di convocazione della seduta a Palazzo. La nota "Lehanno abbandonato oggi i lavori delper protestare contro il disinteresse di chi governa lanei confronti delle persone cone delle loro famiglie”, si legge in una nota firmata dai capigruppo di opposizione. Per gli esponenti delle minoranze ...

L’appello al governo: “Va eliminato il definanziamento o preso un impegno formale per il reintegro”. La richiesta al ministero di rendere indisponibili le risorse destinate ai livelli essenziali di ... (repubblica)

Lombardia, opposizioni lasciano Aula contro Tagli fondi a disabili - Milano, 16 apr. (askanews) – Nel Consiglio regionale della Lombardia le opposizioni hanno abbandonato oggi i lavori del Consiglio regionale per protestare contro il presunto “disinteresse” della Giunt ...askanews

Tagli ai caregiver in Lombardia, le associazioni non vengono ricevute dal centrodestra. M5s attacca: “Avete preferito andare al Salone” - Una convocazione del Consiglio irrituale, alle 14.30, quando a pochi passi dal Pirellone, il mattino, centinaia di persone manifestavano contro i Tagli per le famiglie con persone con disabilità decis ...ilfattoquotidiano

Tagli ai fondi per i disabili, presidio delle associazioni sotto al Pirellone. E le opposizioni abbandonano l'aula: «Regione intervenga» - Ledha:«Chiediamo ulteriori 10 milioni». Ipotesi di ricorso al Tar. In Consiglio regionale presentato un progetto di legge per l'istituzione della «commissione garante dello Statuto» ...milano.corriere