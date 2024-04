Tagli ai caregiver in Lombardia | le associazioni non vengono ricevute dal centrodestra M5s attacca | “Avete preferito andare al Salone”

(Di martedì 16 aprile 2024) Una convocazione del Consiglio irrituale, alle 14.30, quando a pochi passi dal Pirellone, il mattino, centinaia di persone manifestavano contro iper le famiglie con persone con disabilità decisi dal governo Meloni e recepiti dalla Giunta lombarda guidata da Attilio Fontana alla fine del 2023. Le opposizioni in Consiglio regionale hanno chiesto spiegazioni alla maggioranza diche, oltre a convocare i lavori nel pomeriggio, ha scelto di ignorare lepresenti in piazza che chiedevano di essere. Così i consiglieri di minoranza, quando non hanno ricevuto risposte dal presidente Federico Romani, hanno mostrato un cartello di protesta (“No aial sociale”) e hanno abbandonato l’Aula. Il gruppo del M5s ha chiesto le dimissioni dell’assessora alla Disabilità, Elena ...

Lombardia, contro i Tagli ai caregiver in centinaia sotto il Pirellone - Le persone con disabilità sono scese in piazza per chiedere al presidente Fontana i 10 milioni che servono per garantire il sostegno necessario senza liste d'attesa

A Milano prova di forza delle associazioni caregiver, in 'metà di mille' sotto al Pirellone per dire 'No ai Tagli' - Presidio sotto il Consiglio regionale promosso da 22 associazioni (ma con più di 200 adesioni): 'Ascoltateci, non lascateci soli'

