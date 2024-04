Sydney | attacco in chiesa Polizia | “E’ terrorismo”

(Di martedì 16 aprile 2024) Pubblicato il 16 Aprile, 2024 (Adnkronos) – L'nelladi rito orientale siriaco alle porte di, in cui un 16enne ha pugnalato il vescovo Mar Mari Emmanuel e ferito altri fedeli intervenuti per difendere il prelato, è indagato dallaaustraliana come atto terroristico. "Chiunque abbia informazioni su attività di estremisti o possibili minacce alla comunità si faccia avanti, non importa quanto piccola o insignificante possa apparire l'informazione", si legge in un comunicato diffuso oggi dalladel New South Wales che precisa che l'indagine sull'è stata affidata alla team di anti-che raggruppa diverse agenzie di sicurezza del governo australiano. Arrestato dalladopo essere stato bloccato dai ...

