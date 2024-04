Sviluppo e legalità | progetto pilota di Asi Caserta con le Nazioni unite

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 16 aprile 2024). Venerdì 19 aprile, alle ore 11.30, presso il Grand Hotel Vanvitelli, sara’ presentato il nuovodi Asie dell’Istituto Interregionale delleper la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (Unicri). L’iniziativa mira a promuovere e realizzare un percorso disociale sostenibile nell’area industriale della provincia di. Ilnasce dall’esigenza di favorire la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato nell’elaborazione e nell’attuazione di misure efficaci per la prevenzione della criminalità e il rafforzamento della resilienza delle comunità nell’affrontare le sfide poste dal crimine organizzato. In particolare, l’iniziativa mira a identificare e promuovere buone prassi per ridurre ...