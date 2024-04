Svenimento e infortunio a L’Isola | controlli medici per due naufraghi

(Di martedì 16 aprile 2024) Dadei Famosi a Grey’s Anatomy il passo è breve, l’infermeria in Honduras è sempre più affollata. Aras Senol e Edoardo Franco sono sotto osservazione da giorni visto che sono positivi al Covid, ma ieri sera in diretta altri duehanno avuto problemi, infatti c’è stato unoe un. Durante la prova immunità, nel bel mezzo del duello tra Pietro e Marina, l’attrice è stata strattonata ed è caduta all’indietro facendosi male. Elenoire Casalegno si è subito preoccupata: “Si è fatta male, chiamate il dottore. Tu Marina stai ferma, resta a terra e non muoverti. Stanno arrivando i soccorsi“. Poi è intervenuta anche Vladimir Luxuria: “Ci sono già iche stanno controllando tutto. In questo momento vedete inquadrata me, ma vi posso assicurare che sto seguendo, ci sono i ...

