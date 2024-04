(Di martedì 16 aprile 2024) Si entra sempre più nel vivo delper omicidio e disastro colposi aperta dalla Procura sulla strage di, nella centrale idroelettrica di Enel Green Power affacciata sul lago dia Camugnano. Sette vittime, cinque, un’intera comunità segnata per sempre dalla tragedia. Ieri mattina, durante un summit con il procuratore capo Giuseppe Amato e il sostituto Flavio Lazzarini, sono state formalizzate le deleghe agli inquirenti già anticipate nei giorni scorsi. In campo ci sono dunque i carabinieri del Nucleo investigativo, incaricati come prima cosa di raccogliere le testimonianze dei sopravvissuti: dopo i primi contatti presi nei giorni scorsi con i sei lavoratori illesi, ora tocca aimeno gravi rendere le loro testimonianze. E i primissimi contatti sono avvenuti già ...

Il sindaco Matteo Lepore ha convocato in Comune un incontro con Enel e i primi cittadini di Camugnano e Castiglione dei Pepoli per fare il punto della situazione (bologna.repubblica)

Suviana , al via l’inchiesta , ma per i periti tempi lunghi . Domani i funerali della vittima più giovane È trascorsa una settimana da quel tragico martedì 9 aprile quando una violenta esplosione ha ... (361magazine)

Suviana, l’inchiesta. L’Ausl sente i feriti. E studia la ’storia’ dell’impianto di Bargi - Acquisite le relazioni dei medici incaricati della prevenzione da Enel. Le deleghe formalizzate dai pm a carabinieri, Nil e vigili del fuoco.ilrestodelcarlino

L'esplosione di Suviana: un'indagine complessa inizia - L'inchiesta della procura di Bologna sul tragico incidente avvenuto a Suviana è iniziata. Sette tecnici hanno perso la vita mentre erano al lavoro presso la centrale idroelettrica Enel Green Power di ...informazione

PONTE SAN NICOLO’ | Suviana: AL VIA L’inchiesta, A NOVENTA PREGHIERA PER L’INGEGNERE FERITO BELLABONA - Antenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978.antennatre.medianordest