Sussidi maternità paternità | la mappa aiuti e bonus famiglie 2024

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 16 aprile 2024) L’Assegno Unico Universale, introdotto dal 1° marzo 2022, pur proponendosi come il sostegno economico principale allecon figli a carico, non esaurisce il pacchetto deiprevisti nelper gli eventi di.Analizziamo la questione in dettaglio. Indicemamme lavoratricinido Assegno didei Comuni Congedo parentale maggiorato all’80%mamme lavoratrici La Legge 30 dicembre 2023 numero 213 (Manovra) ha introdotto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici ...