Superbonus e non solo | le truffe sono di circa 15 miliardi | dice Ruffini

(Di martedì 16 aprile 2024) "I crediti complessivi oggetto di truffastati all'inscarsi 15, di cui 8,6 di sequestri preventivi dell’autorità giudiziaria e 6,3 sospesi e scartati dalla piattaforma della cessione dei crediti da quando è stata attivata". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria, rispondendo alle domande sullelegate ai crediti dei bonus edilizi in commissione Finanze del Senato.ha sottolineato che non tutti questi crediti "stati utilizzati per non pagare le imposte" e dunque non in tutti i casi si è verificato un danno erariale perché "il credito può essere stato acquistato da un cessionario per poi usarlo in sede di pagamento delle imposte, ma la scoperta della frode può essere avvenuta prima del suo ...