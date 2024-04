Super Olajide | la Chemco passa a Rimini L’Aluart espugna Cesena | Brevini decisiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 aprile 2024) Vittoria di platino per laPuianello (16) che, a tre giornate dalla fine della Poule Playoff di B femminile, si tiene in scia della capolista Samoggia (18), prossima avversaria, e mette ben quattro lunghezze sul poker di inseguitrici, compiendo così un altro passo avanti verso la fase nazionale. Le gialloblu si sono imposte per 74-67 su(12) dopo un primo tempo dominato (18-12 al 10’; 40-28 al 20’) grazie alle bombe di Manzini, Cherubini e Gyzinska, quest’ultima sempre più inserita nei meccanismi della. Nella ripresatorna sotto (54-46 al 30’) ma nel finale una straripante Isabella(32 di valutazione) chiude i conti.Puianello: Oppo 1,29, Manzini 5, Luppi 3, Corradini n.e., Albertini n.e., Dettori 3, Dzinic 10, Raiola ...