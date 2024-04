Sul ring dell’improvvisazione La cintura dei “pugili“ della poesia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) Finalissima del primo campionato nazionale LIPS (Lega Italiana Poetry Slam) di ImproSlam (improvvisata).Rap Poetry slam extreme edition 2024 eleggerà, per la prima volta in Italia, un campione nazionale diestemporanea, giovedì alle 21, al Teatro Binario 7, in Sala Chaplin. Laimprovvisata italiana compie un passo storico: il primo campionato nazionale di questa antica e oggi totalmente rinnovata disciplina artistica decreterà il primo campione o campionessa d’Italia. I quattro migliori poeti improvvisatori si sfidano all’ultimo duello in una serata di statura mondiale: Marco Dell’Omo (Firenze), Stefano Goldaniga (Crema), MC Nill (Bologna), Antonio Amadeus Pinnetti (Milano) che si sono qualificati nelle due semifinali di febbraio e marzo. Durante la serata tanti ospiti speciali, fra cui ...