Studenti pro-Palestina assediano La Sapienza | irruzione nel Rettorato e poliziotti feriti

(Di martedì 16 aprile 2024) Nuovi scontri oggi pomeriggio alla Università la. Due manifestanti sono stati arrestati. Tutto è nato dal no del Senato accademico alla proposta di boicottare le istituzioni di Israele. Una posizione che ha scatenato la protesta violenta dei gruppi studenteschi vicini all'estrema sinistra. "Oggi pomeriggio, un gruppo di circa 300 manifestanti ha tentato di fareneldell'Università Ladove era in corso il Senato Accademico e sono stati respinti - a quanto riferiscono fonti della Questura di Roma - dal personale impegnato in servizio di ordine pubblico". "I manifestanti si sono quindi mossi in corteo all'interno dell'Università. Uno dei partecipanti al corteo è saltato su una auto di servizio della Polizia di Stato, danneggiandola, e per tale motivo è stato arrestato. I ...