Studentesse incatenate alla Sapienza di Roma | “Stop agli accordi con Israele Polimeni via da Med Or”

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 –all’ingresso delladi. È l’ultima protesta del fronte universitario contro la guerra in Medio Oriente: “dell'università con”. Le due– che stanno manifestando incatenandosi al totem davanti all'ingresso del Rettorato – chiedono anche le “dimissioni della rettricefondazione Med Or”. "La Rettrice ci ascolti” “Siamo stanchi di non ricevere risposte e per questo rimarremo qui fino a che non le riceveremo”, dicono gli studenti del movimento Cambiare Rotta. “La Rettrice ascolti le rivendicazioni delle mobilitazioni della componente studentesca e accademica!”, dicono gli ...

