(Di martedì 16 aprile 2024) Ti strucchigliper rimuovere il make-up?tutti i motivi per cui non. La zona attorno agliè delicata e sensibile: qui la pelle è più sottile rispetto al resto del viso ed è anche la parte che subisce di più gli attacchi degli agenti esterni. Uno sfregamento aggressivo può causare irritazioni, arrossamenti e persino microlesioni che contribuiscono alla formazione precoce di rughe e alla perdita di elasticità cutanea. Ma non è solo la pelle ad essere danneggiata da questa pratica sbagliata: le ciglia sono strutture delicate che ci proteggono dalla polvere. Strofinare glicon forza può indebolirle, rendendole fragili, suscettibili alla rottura e quindi a una rovinosa caduta. Inoltre, c’è anche un potenziale rischio di ...

Struccarsi strofinando gli occhi Ecco perché non dovresti farlo - Ti strucchi strofinando gli occhi per rimuovere il make-up Ecco tutti i motivi per cui non dovresti farlo. La zona attorno agli occhi è delicata e sensibile: qui la pelle è più sottile rispetto al re ...ilfattoquotidiano