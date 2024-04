Stretto di Hormuz | la chiusura porterebbe il prezzo del petrolio a nuovi record

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 16 aprile 2024) Per molti lodivorrà dire ben poco. Difficilmente, forse, saprebbero indicarlo su una mappa. Se il Golfo dell'Oman, situato tra le coste dell'Oman e quelle meridionali dell'Iran, rappresenta il punto cruciale nel panorama geopolitico mondiale, lodiè la sua porta blindata. Circa il 40% delmondiale transita attraverso questa porta he separa il Golfo dell'Oman dal Golfo Persico, e riveste un ruolo strategico di primo piano. Oggi più che mai. È infatti attraverso questo passaggio che si accede al Golfo Persico, un'ampia insenatura che si estende per circa 2400 chilometri e ospita diverse nazioni costiere, tra cui l'Iran, l'Iraq, il Kuwait, l'Arabia Saudita, il Bahrain, il Qatar e l'Oman.è il principale crocevia mondiale del ...