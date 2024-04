(Di martedì 16 aprile 2024) A più di 17 anni dai fatti si tenta di ribaltare un verdetto - i due sono stati condannati all'ergastolo - che ha retto per ben tre gradi di giudizioil più grande errore giudiziario della storia. E’ l’impegno che ladiRomano eBazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per

Gli aggiornamenti e le notizie in diretta sulla nuova udienza per la richiesta di revisione del processo a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la Strage a Erba , che si tiene oggi , ... (fanpage)

Riparte il 16 aprile il processo in cui si discutono le istanze di revisione dell'ergastolo per la Strage di Erba a Olindo Romano e Rosa Bazzi , Parla la difesa che ha chiesto il rinvio oltre un mese ... (vanityfair)

Brescia, 16 apr. - (Adnkronos) - dimostrare il più grande errore giudiziario della storia. E' l'impegno che la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo per la ... (liberoquotidiano)

Olindo e Rosa, oggi la nuova udienza per la richiesta di revisione del processo per la Strage di Erba. Ecco le carte della difesa - È il giorno della nuova udienza per la richiesta di revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi per la Strage di Erba dell'11 dicembre 2006. Dopo le richieste ...ilgazzettino

Oggi a Brescia il giorno della difesa di Olindo e Rosa - Di scena oggi, a Brescia, i difensori dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi nell'aula della Corte d'appello, in cui si discutono le istanze di revisione della sentenza che ha condannato all'ergastolo ...ansa

Strage Erba, parola a difesa Olindo e Rosa: nuove prove per dimostrare 'errore' - A più di 17 anni dai fatti si tenta di ribaltare un verdetto - i due sono stati condannati all'ergastolo - che ha retto per ben tre gradi di giudizio ...adnkronos