Strage Erba | Marzouk | L' importante è che arrestino i veri colpevoli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) "L'è chee che salti fuori latà". Lo ha dichiarato Azouzal suo arrivo a Brescia per l'udienza di revisione per Olindo Romano e Rosa Bazzi. "Conduco questa battaglia per tutti. Non so se ho avuto nemici in questi anni, posso dire che ho vissuto la mia vita come la sto vivendo adesso: tranquillo e in pace con tutti", ha proseguito, che nella che nelladiperse la moglie e il figlio di due anni. "Sono convinto dell'innocenza di Rosa e Olindo perché ho letto le carte, ho visto il percorso di questi anni, le cose che sono state fatte, che confermano che c'è qualcosa che non va. Tantissime cose non tornano", ha concluso