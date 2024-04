Strage Erba | giudice ‘tanta carne al fuoco’ | ci sarà nuova udienza a Brescia

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 apr. (Adnkronos) – La difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo in via definitiva per ladi, stanno concludendo il loro intervento, ma nonoggi il giorno per sciogliere il nodo sulla richiesta di revisione relativa al quadruplice omicidio dell’11 dicembre del 2006. Lo annuncia ilAntonio Minervino, che presiede la corte d’Appello di, il quale spiega che non cioggi la camera di consiglio “perché laal fuoco è tanta” e aggiunge che il rinvio “nonbreve” lasciando intendere che ci vorranno alcune settimane prima della prossima. L'articolo CalcioWeb.

