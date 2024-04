Strage Erba | difesa | ' vero ricordo Frigerio è aggressore sconosciuto di etnia araba'

(Di martedì 16 aprile 2024) Brescia, 16 apr. (Adnkronos) - Per ladi Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per ladi, il"più accurato" che fornisce Mario, unico testimone oculare del quadruplice omicidio, "è di uno soggettodi". Lo sostiene in aula, nel processo di revisione in corso a Brescia, Fabio Schembri uno dei difensori dell'ex netturbino. Ai giudici della corte d'appello il legale offre una nuova prova:"aveva un'amnesia anterograda", ha respirato "monossido di carbonio" che ha compromesso funzioni cognitive importanti, "come alterazioni della memoria, della capacità di ricordare", ha subito "domande suggestive che possono innescare una falsa memoria esibita in ...

(Adnkronos) - Nella sua discussione Schembri ricorda come, con i colpi ricevuti alla testa e alla gola, Valeria Cherubini non avrebbe potuto urlare 'aiuto' come sentito dai primi soccorritori.

