(Di martedì 16 aprile 2024) Brescia, 16 apr. (Adnkronos) – La testimonianza di Mario, unico sopravvissuto alladi, è “unasospetta, non nitida” perché dal letto di ospedale di Como “indica un soggetto non noto, fa stilare all?ufficio di procura un identikit che raffigura un soggetto completamente diverso” dal vicino di casaRomano, condannato in via definitiva all’ergastolo con la moglieBazzi, per il quadruplice omicidio dell’11 dicembre del 2006. E’ uno dei passaggi dell’intervento del difensore Nico D’Ascola che – insieme ai colleghi Fabio Schembri, Patrizia Morello e Luisa Bordeaux – stando a mettere in fila, nell’udienza del processo di revisione in corso a Brescia, l?elenco di nuove prove che potrebbero cambiare la verità giudiziaria sulla ...

Anche oggi, come avvenuto il 1° marzo scorso, una folla di curiosi si è radunata fuori il tribunale di Brescia in occasione della nuova udienza a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi: nell’aula ... (thesocialpost)

seconda udienza nel processo di revisione per la Strage di Erba : i difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi provano a convincere la Corte d'Appello di Brescia che esistono "nuove prove" in grado di ... (tg24.sky)

Strage Erba, Azouz Marzouk all'udienza di revisione: “Convinto dell’innocenza di Olindo e Rosa" - Azouz Marzouk oggi al Tribunale di Brescia per la seconda udienza per la revisione del processo per la Strage di Erba.youmedia.fanpage

Strage Erba: difesa Olindo e Rosa, ‘testimonianza Frigerio è prova sospetta’ - Brescia, 16 apr. (Adnkronos) – La testimonianza di Mario Frigerio, unico sopravvissuto alla Strage di Erba, è “una prova sospetta, non nitida” perché dal letto di ospedale di Como “indica un soggetto ...ilsannioquotidiano

Revisione del processo per la Strage di Erba: oggi la seconda udienza - Nuove prove per scagionare Rosa Bazzi e Olindo Romani Al via la seconda udienza nella revisione del processo per la Strage di Erba, gli avvocati avrebbero nuovi elementi per ribaltare la sentenza di ...notizie