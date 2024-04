Strage Erba | corte Brescia | decisione su revisione il 10 luglio

(Di martedì 16 aprile 2024), 10 lug. (Adnkronos) – Rinvio lungo per conoscere il destino giudiziario di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all?ergastolo per ladi. Lad?appello di, chiamata a decidere sulla richiesta diavanzata dalla difesa dei coniugi, ha rinviato l’udienza al prossimo 10per dare spazio alle brevi repliche e controrepliche delle parti. L'articolo CalcioWeb.

Brescia , 16 apr. (Adnkronos) – La difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo in via definitiva per la Strage di Erba , stanno concludendo il loro intervento, ma non sarà oggi il ... (calcioweb.eu)

Brescia , 16 apr. (Adnkronos) - La difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo in via definitiva per la Strage di Erba , stanno concludendo il loro intervento, ma non sarà oggi il ... (liberoquotidiano)

Strage Erba: difesa, 'Rosa Bazzi ha disabilità per cui soffre ogni giorno' - Inizia così l’arringa di Luisa Bordeaux, legale della donna condannata in via definitiva all’ergastolo con il marito per la Strage di Erba. A Brescia, nella seconda udienza del processo di revisione, ...affaritaliani

Strage Erba: difesa, 'Raffaella spaventatissima, faida in spaccio droga è movente' - "Di Olindo e Rosa non c'è traccia, niente impronte di loro" sulla scena del crimine.sardegnalive

Rosa e Olindo, una nuova udienza per la revisione del processo: “Ecco perché sono due innocenti in carcere” - Per la Strage di Erba sono stati condannati all'ergastolo Rosa Bazzi e Olindo Romano. Chiesto il processo di revisione sulla base di novità ...unita