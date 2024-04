Strage di Erba | news in diretta | oggi nuova udienza per la richiesta di revisione del processo per Rosa e Olindo

domani 16 aprile accusa e difesa torneranno davanti ai giudici della Corte d’Appello di Brescia per la seconda udienza di revisione della condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di ... (fanpage)

L’Inferno di Rosa e Olindo, il libro inchiesta sulla strage di Erba scritto da Riccardo Bocca, non è un affare di tifo per una squadra (innocentisti) o per l’altra (colpevolisti). E questa, nel ... (ilfattoquotidiano)