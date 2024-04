Strage di Erba | l’avvocato | “Rosa e Olindo incompatibili come colpevoli” Schermaglia in aula tra difesa e accusa

(Di martedì 16 aprile 2024) È il giorno dellaalla processo per decidere la revisione del processo per ladi. Al primo udienza l’ha parlato di “una cascate di prove” e la parte civile di mettere fine alle speculazioni. “Ci sono tre consulenze che descrivono una dinamica dei fatti completamente diversa da quelli della sentenza e rendonodelladi” ha detto nell’arringa di Fabio Schembri, avvocato diRomano, condannato all’ergastolo, insieme alla moglieBazzi. Nella sua ricostruzione, nell’udienza sulla revisione del processo in corso a Brescia, sottolineala descrizione dell’omicidio ...

