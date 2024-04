Strage di Erba | la difesa prova a convincere la corte d' appello sulle nuove prove

(Di martedì 16 aprile 2024) AGI - Torna in aula ladi. Ladi Olindo Romano e Rosa Bazzira' alad'di Brescia che esistano delle "" in grado di demolire la condanna all'ergastolo della coppia ritenuta colpevole dell'eccidio avvenuto l'11 dicembre 2006 in cui persero la vita a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e infine la vicina di casa Valeria Cherubini. Nelle scorsa udienza del primo marzo, l'Avvocato dello Stato Domenico Chiaro e il procuratore generale Guido Rispoli erano stati fermissimi nel chiedere ai giudici di dichiarare "inammissibili" le richieste di revisione dellae del pg di Milano Cuno Tarfusser. Di nuovo ...

(Adnkronos) – dimostrare il più grande errore giudiziario della storia. E’ l’impegno che la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per la Strage di Erba , si ... (webmagazine24)

