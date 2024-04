Strage di Erba | è il giorno della difesa di Olindo e Rosa | Ecco le nuove prove

(Di martedì 16 aprile 2024) AGI - Torna in aula ladied è ildiRomano eBazzi che vuole convincere la Corte d'Appello di Brescia sulla fondatezza delle "" che sarebbero in grado di demolire la condanna all'ergastolocoppia ritenuta colpevole dell'eccidio avvenuto l'11 dicembre 2006 quando persero la vita a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e infine la vicina di casa Valeria Cherubini. Si torna, dunque, a parlare dei caposaldisentenza passata in giudicato: la confessione dei coniugi; la testimonianza di Mario Frigerio, sopravvissuto per una malformazione alla carotide; la traccia di sangue ...

Brescia, 16 apr. (Adnkronos) - Per la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la Strage di Erba , il ricordo "più accurato" che fornisce Mario Frigerio , unico testimone ... (liberoquotidiano)

