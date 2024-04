Storica band | Anima Mia e altri successi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Nella gloriosa stagione dei “complessi”, oggi gruppi musicali, i Cugini di Campagna (nella foto) rappresentano una pagina significativa. Il gruppo, nato a Roma nel 1970, arriva al teatro comunale di Pietrasanta. Evento finale del cartellone di “Musica e parole”, format ideato e prodotto da Franca Dini. Il concerto gratuito è giovedì con inizio alle 21,15, ingresso libero su prenotazione. Conduce Carlo Fontana. I Cugini di Campagna si formano 54 anni fa intorno ai gemelli Silvano e Ivano “Poppi” Michetti che, dopo modifiche, sono il nucleo di continuità della formazione. Dopo una partenza in tono minore con “Il ballo di Peppe”, il successo arriva nel 1973 con “mia”. In questa prima fase il marchio di fabbrica è la voce di Flavio Paulin, autore con Ivano “Poppi” Michetti. Paulin canta in falsetto e conquista gli ascoltatori La voce attuale del quartetto è Nick ...