Stop al nuovo polo scolastico | Difendiamo gli alberi e il bosco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 aprile 2024) Si sono dati appuntamento in via Curtatone nell’area dove sorgerà ildi Cajello e Cascinetta, i volontari del Comitato salviamo glidi Gallarate e gli ambientalisti in quella sede hanno lanciato la petizione online su change.org"ildi via Curtatone e gli attuali plessi scolastici di Cascinetta e Cajello". Un progetto finanziato con fondi europei, secondo i promotori da mettere nel cassetto, per tutelare l’area verde destinata a scomparire per far posto ai nuovi edifici. In mano i documenti del Parco del Ticino che ha riconosciuto, hanno spiegato i volontari "il valore naturalistico dell’area, chiedendo una diversa collocazione del". Dal punto di vista naturalistico e ambientale la ...