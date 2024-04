Stop ai maltrattamenti | focus su progetti e strategie per dire basta

(Di martedì 16 aprile 2024) Prevenzione,per arginare la violenza di genere: si intitola "La cura" il convegno che si tiene domani, a partire dalle dieci del mattino, nella palestra dell’Istituto Bellisario, nuova puntata del progetto antiviolenza "Quanto forte ti pensavo" promosso dalla scuola con la Fondazione Ospedale Marchesi. L’incontro è a cura della Fondazione centro per la famiglia Carlo Maria Martini di Melzo. Presenti Marta Mura, (nella foto), presidente della Fondazione Marchesi, il dirigente Gustavo Matassa, la psicologa Laura Fagnani, l’assistente sociale Vera Fornaci. "Quanto forte ti pensavo", partito in settembre, è un progetto annuale. I primi incontri il 22 novembre e il 14 febbraio scorsi. Altre attività sono già in programma. Fra le iniziative l’installazione de "Il filo della vita" e la posa di una sedia in memoria di Romina Vento, la ...

