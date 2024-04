Stellantis | in Assemblea approvati gli stipendi di Elkann e Tavares

Diverse società di consulenza per gli investitori raccomandano di votare contro. Il ceo: «Il 90% del mio stipendio deriva dai risultati dell’azienda» (ilsole24ore)

Stellantis, Assemblea approva gli stipendi di Elkann e Tavares. Ma a Mirafiori scatta nuova cassa integrazione - Il 30% dei soci Stellantis ha votato contro il maxi stipendio di Tavares. Intanto nuova cassa integrazione per 2.000 lavoratori a Mirafiori della 500 elettrica e della Maserati da lunedì 22 aprile fin ...firstonline.info

Elkann: "Italia, Francia e Usa avranno un ruolo importante" - Il presidente continua a lanciare rassicurazioni sull'impegno produttivo nei tre Paesi di maggior presenza produttiva per il gruppo automobilistico e, come l'ad Tavares, esprime fiducia per un 2024 de ...quattroruote

Stellantis, ai vertici aumenti del 55%. A Mirafiori buste paga più leggere - “Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto e abbiamo la passione, la mentalità e l’energia positiva per fare ancora meglio per la società in cui operiamo” John Elkann sprizza gioia da tutti i pori, men ...lospiffero