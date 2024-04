Stellantis | Elkann | “Nel 2023 grandi traguardi” Ma a Mirafiori scatta altra cassa integrazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Un’infornata di, mentre il presidente Johnparla agli azionisti dei “significativi” dinel. Per capire comesia diventata la periferia dell’impero, bisogna partire dalla contemporaneità degli annunci. Nello stabilimento di Torino è stato annunciato un nuovo stop collettivo con tutti gli oltre 2.000 lavoratori della 500 elettrica e della Maserati che saranno indal 22 aprile al 6 maggio compreso. Alla faccia anche della “soddisfazione” espressa neanche 24 ore fa dal governo per il cambio del nome all’Alfa Romeo Milano, che verrà prodotta in Polonia. Una “doccia fredda”, la definisce Sara Rinaudo della Fismic che dimostra come la ...