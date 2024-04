Stellantis | cassa integrazione per 2mila operai Ma al Ceo stipendio di 23mln di euro +55%

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 16 aprile 2024) A partire da lunedì prossimo oltrelavoratori e lavoratrici dello stabilimento di Mirafiori saranno in. Intanto gli azionisti hanno approvato un aumento didel 55% per il Ceo di, Carlos Tavares: guadagnerà 23,5 milioni di. Come mille