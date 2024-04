Sportivi premiati Tra questi anche Marco Monti sollevamento pesi Piloti di rally e baby calciatori ‘ambasciatori’ del Comune

(Di martedì 16 aprile 2024) Nel consiglio comunale di ieri sono state conferite le onorificenze di ‘Ambasciatori dello Sport’. Il primo è stato, classe 1979: "Sono trent’anni anni che faccio attività agonistica – ha detto ieri –. Sono partito dal karate e dalla boxe passando poi ai". È cintura nera 1° dan, ma "lo sport dove ho conseguito più vittorie è ilsulla panca. Negli ultimi tre anni mi sono classificato al terzo posto con 190 chili sollevati su panca e in passato, nel 2013, sono stato vice campione italiano assoluto col record di 193. Mi rende davvero orgoglioso aver ricevuto il riconoscimento di ambasciatore dello sport, sono momenti che riempiono il cuore". Poi è toccato ad Andrea Schiumarini e Andrea Succi che hanno portato a termine l’edizione 2024 della Dakar, ilpiù famoso al ...

