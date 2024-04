Spezia | occhi sul derby Parte la caccia al biglietto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) "C’è stato un periodo del campionato in cui eravamo in una posizione di classifica peggiore, eppure io credevo molto nelle possibilità di salvarci. Ora siamo in ballo davvero e abbiamo tutte le possibilità per mantenere la categoria". Mister D’Angelo, da buon condottiero, ha ancora una volta invitato tutto l’ambiente a rialzare la testa, alimentando fiducia e speranza nella salvezza. Lo ha fatto dopo la gara contro la Cremonese quando i punti di svantaggio dalla salvezza diretta erano 6 e loultimo posto in classifica ("questa squadra la salviamo"), lo ha ribadito dopo la sconfitta contro la Feralpisalò, lo ha confermato a maggior ragione dopo il ko contro il Parma visto che la salvezza diretta è a un solo punto. "Ovviamente sarà dura –ha affermato il tecnico pescarese – però la squadra sta giocando bene e possiamo centrare l’obiettivo della salvezza". ...