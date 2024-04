Spa e idromassaggio Le novità in vetrina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Con un patrimonio di oltre 700 brevetti, Jacuzzi® è il marchio di riferimento nei settori Spa, Swim Spa,e benessere. L’azienda sarà presente al Salone e al Fuorisalone in affiancamento ad alcuni dei suoi partner che esporranno sia in fiera che nei design district. Jacuzzi sarà presente allo stand di Cordivari Design (Pad. 10, St. D23) presentando la versione in nero satinato di Chic (foto), vasca freestanding più compatta della gamma Lounge, perfetta per installazioni anche in ambienti di dimensioni contenute. Sempre all’interno del Salone ospite dell’azienda iDOGI (Pad. 10, St. D19) Jacuzzi ® esporrà al un’elegante installazione a incasso di Nova, vascadal design iconico (a forma circolare o anche in versione angolare) che ispira a prima vista sensazioni di assoluto relax.