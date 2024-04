Sostenibilità | Zacchi Bper | “A banche viene chiesto di essere locomotiva transizione”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Allerididellanon solo per quello che riguarda il mondo finanziario ma anche e soprattutto per quella che è l’economia reale, quindi al di là delle aziende quotate, le Pmi, piccole e medie imprese e le aziende che trainano l’economia italiana. Quindi, noi come banca vogliamoal loro fianco, stiamo creando dei prodotti dedicati ma anche dei prodotti che sulla base di quelli che sono gli obiettivi didelle aziende che permettono di proseguire nel loro percorso. E perseguire questi obiettivi che non sono solo i loro ma sono anche i nostri”. Lo ha detto Giovanna, Responsabile della funzione Esg Strategy di...