Sostenibilità | Cino Centromarca | “Per brand è elemento competitivo per fare innovazione”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Laè prima di tutto undi competitività. La marca e ilsono sempre stati all’avanguardia dell’, in tutti i campi, incluso in quello della. Laè unperché i, per rimanere tali, devono avere nellauno degli strumenti principali per. E per porsi anche in termini di reputazione all’avanguardia del fenomeno, per esempio, del largo consumo in cui ilopera. Quindisono tre elementi, tre parole che si uniscono, si devono unire in ...