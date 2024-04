Sostenibilità | Chinni Ucb Italia | “Non è solo ambiente ma creare valore”

(Adnkronos) – "Siamo qui in Senato per parlare del rapporto tra salute e sostenibilità perché è un binomio oramai non più divisibile. Noi pensiamo che oggi la componente Erg, cioè la parte ... (webmagazine24)

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - "Siamo qui in Senato per parlare del rapporto tra salute e sostenibilità perché è un binomio oramai non più divisibile. Noi pensiamo che oggi la componente Erg, ... (ilgiornaleditalia)